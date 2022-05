Osasquense Rodrygo, destaque no Real Madrid, é convocado por Tite para amistosos

O técnico Tite anunciou, na manhã desta quarta-feira (11), a lista de jogadores que vão defender a seleção brasileira de futebol nos amistosos contra a Coreia do Sul e Japão. Entre os 27 convocados está o osasquense Rodrygo Silva de Goes, que atualmente brilha no Real Madrid.

publicidade

As partidas estão previstas para serem realizadas nos dias 2 e 6 de junho em Seul (Coreia do Sul) e Tóquio (Japão), respectivamente.

Durante coletiva de imprensa, Tite destacou o trabalho de Jair Ventura, atual treinador do Goiás e que comandou o Santos em 2018, quando colocou o osasquense Rodrygo no time principal. “Foi ele [Ventura] que lançou ele no Santos. Foi ele que possibilitou no contato que tive para falar de todas as características e qualidades do Rodrygo. Ali sim vi o acompanhamento do atleta e sua evolução”, comentou o técnico.

publicidade

Aos 21 anos, Rodrygo joga atualmente no Real Madrid. Na última semana, o craque osasquense foi destaque na virada do time espanhol sobre o Manchester City. Com gols nos últimos minutos do segundo tempo, a participação do atleta trouxe a vitória por 3 a 1 e colocou o Real Madrid na disputa pelo 14º título da Liga dos Campeões da Europa.

Confira a lista completa de convocados para amistosos contra Coreia do Sul e Japão:

Goleiros: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City) e Weverton (Palmeiras);

publicidade

Zagueiros: Eder Militão (Real Madrid), Gabriel Magalhães (Arsenal), Marquinhos (PSG) e Thiago Silva (Chelsea)

Laterais: Daniel Alves (Barcelona), Danilo (Juventus), Alex Sandro (Juventus), Alex Telles (Manchester United), Guilherme Arana (Atlético-MG);

Meio-Campistas: Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Real Madrid), Danilo (Palmeiras) Fabinho (Liverpool), Fred (Manchester United), Lucas Paquetá (Lyon), Philippe Coutinho (Aston Villa);

Atacantes: Gabriel Jesus (Manchester City), Gabriel Martinelli (Arsenal), Matheus Cunha (Atlético de Madri), Neymar (Paris Saint-Germain), Raphinha (Leeds United), Richarlison (Everton), Rodrygo (Real Madrid) e Vini Júnior (Real Madrid).