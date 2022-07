Osasquense Rodrygo renova contrato com Real Madrid até 2028

O Real Madrid fechou um novo acordo com o atacante osasquense Rodrygo, com vínculo que vai até 2028. O contrato antigo do jogador com o clube seria válido até 2025, mas o clube espanhol optou por ampliá-lo diante da grande temporada sob comando de Carlo Ancelotti.

Com a renovação do contrato confirmada, o jogador de 21 anos é agora o atleta do Real Madrid com o contrato mais longo do elenco. Rodygo, que é considerado uma promessa, terá vínculo com o clube espanhol até completar 27 anos.

Com o novo acordo, Rodrygo passará a ganhar 7 milhões de euros (cerca de R$ 38 milhões) por temporada, segundo o jornal espanhol “Marca”. Até então, ele recebia 4 milhões de euros (cerca de R$ 22 milhões).

Revelado pelo Santos, Rodrygo chegou ao Real Madrid na temporada 2019/20. O jovem osasquense teve um crescimento bastante visível e acelerado no futebol europeu, com destaque para a sua atuação na Liga dos Campeões, na qual o Real consagrou-se campeão ao superar o Liverpool.