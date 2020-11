Osasquense sai para fazer caminhada e desaparece

Denilton do Nascimento, de 52 anos, morador do bairro Industrial Autonomistas, em Osasco, está desaparecido desde sábado (28), quando saiu para se exercitar e não retornou para casa. Ele usava bermuda cinza, camisa bordô, máscara vermelha e tênis quando desapareceu.

Imagens de uma câmera de monitoramento na avenida Franz Voegelli, próximo ao Shopping União de Osasco, registraram o momento em que Denilton passou pelo local, em direção à avenida dos Autonomistas, por volta das 5h40. Essa foi a última vez que ele foi visto.

Denilton saiu sem levar documentos e não entrou mais em contato com os familiares. A família já registrou o boletim de ocorrência do desaparecimento, mas ainda não sabe o que poderia ter acontecido com ele.

Quem tiver informações que possam levar ao paradeiro de Denilton pode entrar em contato nos telefones (11) 97275-4276 ou (11) 94343-3966, ou ainda ligar para a Polícia Militar no 190, ou Disque Denúncia 181.