Osasquense tatua o rosto de Mano Brown na perna: “lenda viva da música”

Foi na adolescência, nas ruas do Jardim Veloso, em Osasco, que o designer gráfico e professor de jiu-jitsu William Domingues, de 37 anos, se identificou e se apaixonou pelo som do Racionais MC’s. E hoje o osasquense tem marcado na pele a importância do principal grupo de rap do país em sua vida. O osasquense fez uma tatuagem com a imagem do rosto de Mano Brown, líder do Racionais, na perna.

A tatuagem traz a imagem do artista com o Capão Redondo, bairro onde surgiu o grupo, ao fundo e a frase “27 anos contrariando as estatísticas”, trecho da música “Capítulo 4 Versículo 3”, do icônico álbum “Sobrevivendo no Inferno”, lançado em 1997.

“Homenagem que fiz ao amigo e ídolo Mano Brown, rapper do Racionais e lenda viva da música brasileira. Seus raps fizeram e fazem parte da trilha sonora de milhares de pessoas, que, assim como eu, nasceram na periferia”, declarou William, que hoje mora em Itajaí, Santa Catarina, em postagem que viralizou nas redes sociais e chamou a atenção até de Mano Brown.

“Acredito que temos que homenagear as pessoas ainda vivas, e não quando morrem”, completou o fã na publicação, que traz um vídeo sobre o processo de elaboração da tatuagem.

O líder do Racionais compartilhou a postagem de Domingues e agradeceu: “Gratidão. A luta é longa”, postou o cantor.

A identificação com o rap fez William Domingues realizar diversos trabalhos no meio, como a revista e o portal Rap Nacional. Nessas atribuições, a relação com Mano Brown ficou mais próxima que a de fã e ídolo e o osasquense passou a admirar ainda mais o artista. “Brown é um cara que sempre esteve lado a lado quando precisei, apoiou meu trabalho desde o início. E nesses quase 20 anos que o conheço, sempre que o reencontro são várias ideias e sábios conselhos”.