Osasquense vence nova etapa de circuito de tênis, no ABC Paulista

A tenista osasquense Nicolly Ferreira foi a Santo André, ABC Paulista, para disputar uma nova etapa do Circuito UTR e saiu vitoriosa. A competição foi realizada no último domingo (23), na tradicional Academia Tênis e Cia.

publicidade

Nicolly mais uma vez mostrou as razões de ser um dos grandes destaques do Circuito em 2023. Desta vez, ela conquistou mais um título do Circuito UTR, confirmando sua grande temporada em 2023.

Nicolly é uma das contempladas do Programa Bolsa Atleta da Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer. “Nicolly está vivendo um 2023 fantástico. Parabéns a atleta e ao seu técnico Renato Messias pelo excelente trabalho nesta temporada”, parabenizou o secretário de Esporte, Rodolfo Cara.

publicidade

A atleta já está disputando uma nova etapa do circuito nesta semana e já se encontra na semifinal.