Osasquenses levam ouro em torneio de luta olímpica na Paraíba

A Etapa Norte-Nordeste que abre o Circuito Nacional de Wrestling foi realizado no dia 16, na Vila Olímpica Parahyba, em João Pessoa, Paraíba. Segundo a organização participaram das competições aproximadamente 500 atletas, entre eles dois de Osasco.

O termo inglês wrestling dá nome ao torneio de luta olímpica, tanto no estilo greco-romano como no estilo livre. O torneio reuniu as categorias etárias: Infantil, Sub-15, Sub-17, Sub-20 e Sênior (adulto).

Dois atletas representantes do Bolsa Atleta da Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer, participaram do torneio: Gabriel da Silva Rodrigues Brito e Letícia Gonçalves Reis.

Os atletas da Team Brave retornaram para Osasco com duas medalhas de ouro, Gabriel na categoria 70 kg, Campeão Sub-20 e sênior (adulto) e Letícia na categoria 57 kg, Campeã Sub-20 e sênior (adulto).

“Com os resultados obtidos no evento deste final de semana, Gabriel e Letícia figuram como principais atletas do país nas suas categorias de peso e idade, sendo classificados como primeiro e segundo do ranking nacional respectivamente”, afirmou Gil Leon Diniz, treinador da equipe de Luta Olímpica de Osasco.

