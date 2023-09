Osasquenses são destaque em provas de atletismo em São Paulo

A etapa da prova de atletismo Track &Field Run Series foi realizada no Shopping Eldorado, em São Paulo, e contou com a participação de três atletas de Osasco. As provas de 5 km e 10 km foram realizadas no último dia 10.

publicidade

Flávia Akemi, Maria Silvania e Vagner Noronha, contemplados pelo programa Bolsa Atleta, participaram da competição representando Osasco.

Vagner e Maria Silvania finalizaram no 1º lugar, nos 10 km e no geral adulto, respectivamente. Flávia competiu nos 5 km e terminou no segundo lugar geral.

publicidade