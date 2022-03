Osasquenses se destacam em campeonatos de xadrez: “será um grande ano”, diz mestre

Gabrielly Brito e Henrique Muniz, representantes do bolsa atleta de xadrez, da Prefeitura de Osasco, se destacaram ao participar de novas provas neste fim de semana.

Na sexta-feira (25), Gabrielly Brito participou da primeira etapa do Circuito de Xadrez Online da Secretaria Municipal da Educação de São Paulo. A competição contou com 15 enxadristas, sendo que Gabrielly Brito ficou com a terceira colocação. As próximas fases estão marcadas para os dias 29 de abril, 27 de maio e 24 de junho.

Já no domingo (27), Henrique Muniz participou do Campeonato Brasileiro Amador, Blitz e Rápido, no Clube de Xadrez São Paulo, que sediou duas competições. Muniz fez 5.0 pontos em 7.0 pontos possíveis em ambos os eventos, conquistando a 5ª colocação, tanto no blitz quanto no rápido.

“Nossos enxadristas foram bem nas competições. Neste ano nós temos muitas expectativas em relação as duas equipes feminina e masculina, esperamos ficar nas primeiras posições nos jogos regionais e jogos abertos. No xadrez individual a Julia Alboredo é a número um do país e o Renato Quintiliano se tornou grande mestre. Na minha opinião será um grande ano para Osasco”, disse o mestre Fide Wagner Madeira.

“Quero parabenizar a equipe de enxadristas por mais um final de semana de conquistas. Sem dúvida Osasco atualmente é um dos grandes nomes no xadrez”, ressaltou o secretário de Esporte, Rodolfo Rodrigues Cara.