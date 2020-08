Ossamá Sato leva “Show de Mágicas” para drive-in em Alphaville neste domingo (23)

O mágico Ossamá Sato, do trio The Oriental Show, vai apresentar o espetáculo “Show de Mágicas” em formato drive-in neste domingo (23), em Alphaville, Barueri. O ilusionista é conhecido por suas participações em programas como “A Praça É Nossa” e “Programa do Ratinho”, do SBT.

O show de ilusionismo tem classificação livre e será exibido às 19h, no Transamérica Drive-in, que fica na Alameda Tocantins, 234, em Alphaville Industrial. Os ingressos são vendidos a R$ 60 mais taxas por carro, com até quatro pessoas, e podem ser encontrados no Ticket 360.

Todos os ocupantes do veículo devem usar máscara. De acordo com os organizadores, os portões devem abrir uma hora antes da atração. No local, haverá venda de alimentos e bebidas.

Mais informações podem ser encontradas no site Transamérica Drive-in.