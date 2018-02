Osvaldo Verginio assume Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana de Osasco

Nesta terça-feira (27), o prefeito de Osasco, Rogério Lins (PODE), anunciou a posse de Osvaldo Verginio como secretário na pasta de Transporte e Mobilidade Urbana do município.

“Ele ama muito esta cidade e é um cara que trabalha bastante. Ele reúne todos os atributos que eu preciso para que a gente possa fazer de Osasco, com esta pasta, uma cidade com maior fluidez de trânsito, mais mobilidade urbana e segurança. Não tenho dúvida que ele dará conta do recado”, afirmou o prefeito.

No seu discurso de posse, Osvaldo disse que seu maior desafio é “fazer o trânsito andar”, na cidade. “Hoje aqui, não estou assumindo apenas a Secretaria de Transporte, estou aqui ajudando a cidade de Osasco e a lhe ajudando, Rogério. Vou ser o homem que você escolheu para participar do seu governo”, discursou o novo secretário.

Osvaldo ainda definiu a política como algo dinâmico quando questionado sobre seus próximos passos, uma vez que era esperado que ele disputasse como possível candidato a Deputado. “A gente nunca abandona a política. Ela está sempre no nosso sangue e não se faz apenas com mandato, se faz sem mandato também”, finalizou o novo secretário.

Rogério Lins destacou que podem haver ainda novos licenciamentos de secretários que poderão disputar candidaturas a deputados. Neste caso, um novo anúncio de mudanças no secretariado pode acontecer até o final de março.