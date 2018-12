Osvaldo Verginio é assassinado a tiros em Osasco

O secretário de Transportes de Osasco, Osvaldo Verginio, de 55 anos, ex-vereador e ex-deputado estadual foi assassinado na madrugada desta quinta-feira (20). Ele levou seis tiros: um no antebraço, três no tórax, dois nas costas e um de raspão no tórax.

Segundo informações preliminares, Verginio teria sido vítima de uma execução. Um atirador em uma Saveiro branca teria esperado ele sair de uma festa e, na Heitor dos Prazeres, no Novo Osasco, disparou contra o carro do secretário.

O assassino teria usado uma pistola com silenciador. Há 11 perfurações por tiros no veículo de Vergínio. Dez de fora para dentro e, como Verginio é ex-policial e andava armado, um de dentro para fora do carro, indicando que ele tentou se defender.

O crime aconteceu por volta de 1h. Osvaldo Verginio chegou a ser levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jardim Conceição, mas não resistiu aos ferimentos.