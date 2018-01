Outback dá batata de graça para clientes de 22 a 25 de janeiro

Nesta semana se iniciou uma promoção no Outback para comemorar o Dia Nacional da Austrália que dará a Aussie Cheese Fries (batata frita), entre os dias 22 e 25 (exceto feriados), durante todo o dia, em todos os restaurantes da marca no Brasil. Esta ação é conjunta com a McCain.

Para não perder essa oportunidade, basta acessar o hotsite www.aussieweek.com.br para gerar um cupom da promoção, que deve ser apresentado no Outback de preferência na tela do celular ou impresso. A troca pelo aperitivo só é válida dentro do período da promoção e no momento da compra de um prato principal ou outro aperitivo da casa.

Quem mora na região poderá encontrar unidades do Outback no Shopping União de Osasco, no Shopping Tamboré e em Alphaville, em Barueri.

O Dia Nacional da Austrália celebra a chegada dos navios britânicos ao país, em 1788. A data é marcada por festas e comemorações em terras australianas. Presente no Brasil desde 1997, o Outback é uma marca que vem compartilhando com os brasileiros as inspirações da Austrália, por meio do ambiente, decoração e de pratos marcantes.

Serviço:

Aussie Week Outback

Semana de comemoração ao Dia Nacional da Austrália

Quando: de 22/01 a 25/01 (exceto feriados)

O que: clientes que mostrarem o cupom do Aussie Week Outback ganharão uma Aussie Cheese Fries®, na compra de aperitivo ou um prato principal. Cupons devem ser gerados no hotsitewww.aussieweek.com.br

Restaurantes participantes: toda a rede Outback no Brasil

Onde: Shopping União – Av. dos Autonomistas, 1400 – Vila Yara, Osasco – SP, 06020-010

Onde: Shopping Tamboré – Av. Piracema, 669 – Tamboré, Barueri – SP, 06460-030

Onde: Alameda Grajaú, 61 – Alphaville Industrial, Barueri – SP, 06454-050 – Telefone

(11) 4133-1955