Outback envia presente exclusivo por delivery para celebrar Dia das Mães

O Dia das Mães está chegando e para celebrar a data, que será em meio à pandemia de covid-19, o Outback Steakhouse vai presentear os clientes que fizerem pedidos via delivery pelo iFood com uma moringa inspirada na temática australiana. O mimo especial estará disponível para pedidos a partir de R$ 20, somente no sábado e domingo (10).

“Faz parte do nosso espírito de hospitalidade presentear nossos clientes com brindes únicos em datas comemorativas. É uma tradição. Então estamos oferecendo um lindo mimo, nos pedidos de delivery, para deixar esse Dia das Mães muito mais Outback”, diz Renata Lamarco, diretora de marketing do Outback Brasil.

Além do presente exclusivo, a marca também preparou ofertas irresistíveis em seu delivery para deixar a data ainda mais especial para unir as famílias de diferentes formas com muito bold flavour.

Publicidade

Em família

O Outback preparou uma surpresa para as famílias que já estão passando a quarentena juntos e desejam viver momentos mais especiais no Dia das Mães. A partir de sexta-feira (8), a marca lança um combo especial com dois de seus pratos mais icônicos exclusivamente em seu delivery via iFood. Na oferta, Ribs on the Barbie + Kookaburra Wngs saem por apenas R$ 99,90.

A Ribs on the Barbie é uma deliciosa costela de porco preparada em chama aberta, como manda a tradição australiana, marinada com um mix secreto de temperos. Essa delícia vem ainda com as Cinnamon Apples. Já as Kookaburra Wings são 10 sobreasas empanadas com um blend de temperos à escolha: light, medium ou hot. Molho tipo Blue Cheese e aipo crocante acompanham.

Billabong Hour das mães

Dia das Mães também é dia de Billabong Hour, o famoso happy hour do Outback. Por isso, a rede de restaurantes com temática australiana preparou um combo especial, que fica disponível no delivery, via iFood, todos os dias, das 17h em diante, a partir deste sábado. A promoção traz uma combinação exclusiva de Wings, Billy Ribs e Bloom Petals por apenas R$ 69,90. E é uma ótima oportunidade pra celebrar com as mamães.

Apaixonados por frango

O Outback preparou uma deliciosa oferta pra curtir o Dia das Mães. Na promoção, dois Chicken Finger Jumbo saem por R$ 79,90. Esses saborosos pedaços crocantes de peito de frango empanado vêm com molho Honey Mustard, para mergulhar, além de dois acompanhamentos. A oferta já está disponível exclusivamente no delivery via iFood, por tempo limitado.