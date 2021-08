Outback tem 500 vagas de emprego abertas em novos restaurantes em Osasco e São Paulo

O Outback Steakhouse se prepara para inaugurar 10 lojas em todo o país e está com 500 vagas de emprego abertas para formar os times de colaboradores dos restaurantes. Na região, a nova unidade está localizada no SuperShopping Osasco e deve abrir até o final do ano.

Para o restaurante no SuperShopping Osasco, a rede pretende contratar pessoas para os cargos de atendente de bar, atendente de restaurante, auxiliar de cozinha, auxiliar de limpeza de salão, atendente de restaurante, auxiliar de preparo e recepcionista.

Nas demais unidades que serão abertas na capital paulista, no interior de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, há diversas oportunidades para os cargos de atendente de restaurante, auxiliar de cozinha, auxiliar de delivery, recepcionista, técnico de manutenção, auxiliar de limpeza de cozinha, auxiliar de limpeza de salão.

As vagas são para s períodos diurnos e noturnos e não exigem experiência prévia na função. Os requisitos exigidos pela empresa são: ter mais de 18 anos e ter disponibilidade de horário, inclusive para trabalhar aos finais de semana.

Com os 10 novos restaurantes, o investimento no plano de expansão da rede é de R$ 39 milhões. “Acreditamos que devemos continuar investindo no Brasil, abrindo novos restaurantes, gerando empregos e contribuindo para que as pessoas tenham mais oportunidades”, afirma Pierre Berenstein, presidente da Bloomin’ Brands, detentora do Outback Steakhouse.

Como se candidatar às vagas de emprego no Ouback Steakhouse:

Os interessados em participar do processo de seleção devem acessar o site de vagas da rede, escolher o cargo desejado e cadastrar o currículo online.

Além de remuneração compatível com o mercado, a empresa oferece benefícios como vale-transporte, refeição no local, assistência médica e odontológica. Mais informações estão disponíveis no site do Outback.

