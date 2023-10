Outlet com roupas a partir de R$ 9 em Barueri vai até sexta-feira

Outlet com roupas a partir de R$ 9 em Barueri vai até...

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) Barueri recebe até amanhã (6) um outlet com roupas a preços que vão de R$ 9 a R$ 99. Parte da renda será revertida para a instituição.

publicidade

No outlet “BBBem”, estão disponíveis mais de 5 mil peças, entre roupas infantis e para adultos, sendo: jaquetas, calças Jeans, blusas, vestidos, entre outras. As compras podem ser parceladas no cartão de crédito em até três vezes sem juros.

O evento acontece na sede da APAE (Estrada dos Pinheiros, 1420 – Parque Viana), e hoje vai até às 19h. Já na sexta-feira, o público pode conferir as roupas, das 10h às 16h.

publicidade