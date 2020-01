Outlet Nissan oferece lote exclusivo com IPVA grátis e financiamento em até 60 meses

A Nissan lançou hoje (8) a campanha nacional Outlet Nissan, que oferece um lote exclusivo de modelos com IPVA grátis e planos de financiamento em até 60 meses.

Entre os destaques da ação, com ofertas válidas até 4 de fevereiro, está o crossover produzido em Resende, o Nissan Kicks, na versão 2020, com parcelas a partir de R$ 699,00 por mês no Plano Nissan Replay.

Os compactos Nissan March e Nissan Versa podem ser adquiridos com entrada a partir de R$ 1.000 reais e parcelas em até 60 meses. Além disso, a picape Nissan Frontier é oferecida na versão S por R$ 119.990.

Publicidade

As concessionárias participantes irão publicar as ofertas no site Outlet Nissan e os clientes poderão selecionar o carro desejado clicando em “Tenho Interesse” e preenchendo o formulário.

Ao finalizar a compra, a concessionária que tem o carro desejado em estoque irá entrar em contato com o cliente, com a Nissan acompanhando todo o processo. Mesmo que o veículo escolhido já tenha sido vendido, é possível indicar o interesse para receber outras ofertas similares.

Serviço

Outlet Nissan

Ofertas válidas de 8 de janeiro a 4 de fevereiro de 2020

Site: www.outletnissan.com.br