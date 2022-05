Oz Festival, com shows de Henrique & Juliano, Luan Santana e Dennis DJ, começa nesta sexta (3)

Começa nesta sexta-feira (3) o maior festival de música de Osasco: Oz Festival. Serão três dias com diversas atrações, com destaque para os shows de Luan Santana, da dupla sertaneja Henrique & Juliano e Dennis DJ.

Evento será realizado na Arena Vip de Osasco, localizada na Avenida Sport Club Corinthians Paulista, 1360, no Jardim das Flores. A montagem da estrutura começou na semana passada e já está quase tudo preparado para receber o público.

O DJ Lucas Beat e Henrique & Juliano iniciam a programação do evento na sexta-feira (3), seguidos de DJ Dennis e Ingrid Mantovani que se apresentam no sábado (4). Os ingressos estão à venda a partir de R$ 75 e podem ser adquiridos nas lojas Ângela Calçados de Carapicuíba e Osasco ou no site da www.tycket.com.br.

Show solidário no domingo

Para encerrar o Oz Festival com chave de ouro, Luan Santana sobe ao palco no domingo (5). O público poderá garantir o ingresso para curtir os maiores sucessos do artista a partir da doação de 1 kg de alimento não-perecível. A troca de ingressos começou nesta segunda-feira (30) e vai até o dia 3 de junho.

Com apoio da Prefeitura, o Oz Festival é organizado pela Cia Verde e Amarelo e tem a Sindona Incorporadora como principal patrocinadora. Mais informações podem ser obtidas na página oficial do evento no Instagram @oz.festival ou via WhatsApp (11) 94363-2929.

SERVIÇO:

Oz Festival – dias 3, 4 e 5 de junho

Local: Arena Vip Osasco – Avenida Sport Club Corinthians Paulista, 1360 – Jardim das Flores – Osasco /

Ingressos: www.tycket.com.br e nas Lojas Ângela Calçados – Carapicuíba e Osasco /

Programação:

3 de junho – Lucas Beat faz abertura, após show do Henrique & Juliano

4 de junho – Ingrid Mantovani faz abertura, após show do Dj Dennis

5 de junho – 20 horas – Show com Luan Santana (troca de ingresso por alimento não perecível)

Horários

Abertura dos Portões – 19h / Shows – por volta das 22h