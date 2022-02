Oz Festival: shows de Bruno e Marrone e mais artistas em Osasco são adiados para junho

O prefeito de Osasco, Rogério Lins (Podemos), anunciou que não haverá shows ou festividades com mais de 2 mil pessoas na cidade devido ao cenário atual da pandemia de covid-19. Com isso, o Festival Oz 2022, que aconteceria no aniversário do município, foi adiado para junho.

“Agradeço aos organizadores do Oz Festival pela compreensão e bom senso, transferindo o evento que aconteceria no aniversário da cidade, para 2 a 6 de junho”, declarou Rogério Lins, na noite desta quinta-feira (3), nas redes sociais.

O Oz Festival 2022 aconteceria nos dias 17,18,19 e 20 de fevereiro. Agora, o evento, que será realizado na avenida Sport Club Corinthians Paulista, 1360, no Jardim das Flores, foi marcado para os dias 2, 3, 4, 5 e 6 de junho.

Até o momento, estão confirmados shows de Luan Santana e das duplas Henrique & Juliano e Bruno e Marrone. Os ingressos custam entre R$ 75 e R$ 245, e podem ser adquiridos no site Tycket, onde também podem ser encontradas mais informações.

Os organizadores afirmam que o evento seguirá os protocolos contra a covid-19, como o uso obrigatório de máscara. Também será necessário apresentar carteirinha de vacinação com mais de 15 dias da 2ª dose ou dose única (física ou digital).

