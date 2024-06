OZ Pocket Summit: Fatec Osasco sediará encontro inédito sobre tecnologia e inovação em julho

A Faculdade de Tecnologia Estadual (Fatec) de Osasco em parceria com a NFE.IO, uma startup especialista em emissão de notas fiscais e consulta de dados, realiza a primeira edição do OZ Pocket Summit. O evento inédito será realizado nas instalações da Fatec, no dia 4 de julho.

publicidade

Com entrada gratuita, o encontro reunirá estudantes, universitários, professores e profissionais da tecnologia para compartilhar conhecimentos e discutir as tendências e avanços tecnológicos e na educação.

Além das palestras conduzidas por especialistas em tecnologia e inovação de grandes companhias, como Microsoft e ZENDESK, haverá oficinas gratuitas de SAP e Microsoft. “É um evento que reflete o compromisso das Fatecs com a educação de qualidade e com o futuro da tecnologia no Brasil”, explica a NFE.IO.

publicidade

A participação no Summit pode ser garantida mediante inscrição prévia neste link. A organização pede que os participantes levem 1kg de alimento não perecível. As doações serão encaminhadas às famílias vítimas da tragédia que atingiu o Rio Grande do Sul.

SERVIÇO

Oz Pocket Summit Fatec Osasco

publicidade

Quando: 4 de julho, a partir das 9h

Onde: Fatec Osasco – Rua Pedro Rissato, 30, Vila dos Remédios

Inscrições gratuitas e mais informações: www.ozsummit.osasco.br