Oz Valley 2022: Osasco terá 1° encontro de gigantes da tecnologia

A Secretaria de Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento de Osasco realizará a 1ª edição do Oz Valley 2022, um encontro que reunirá as gigantes do setor. Evento ocorrerá a partir das 17h do dia 31 de agosto, no Teatro Municipal Glória Giglio (Avenida dos Autonomistas, 1.533, Vila Campesina).

O evento será conduzido por Ricardo Souza, um dos fundadores da Movile, que comprava, acelerava e vendia empresas de tecnologia, entre as quais Play Kids, Ingresso Rápido, Sympla, iFood, entre outras.

Ricardo comandará dois painéis com especialistas fazendo suas explanações e, posteriormente abrindo para perguntas. O primeiro painel será com o tema Tecnologia, Inovação e Transformação Digital e contará com as participações de Alexandre Mandl (Head of Enterprise Latam da Amazon), Lilio Neto (Head de Inovação da DHL) e Roberto Rubio Potzman (Diretor de Transformação Digital do Grupo Nós).

O segundo painel tem como tema “Startups,Tecnologia e Inovação” e terá Pierre Satiro (COO da Inovabra Habitat), Filipe Trindade (CEO da Know How Club e jurado do reality show mundial de startup meet the drap) e Diego Dzodan (CEO da Facily).

Na sequência dos dois primeiros painéis, o secretário municipal de Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Econômico de Osasco, Luciano Camondoni, apresentará as ações da administração pública na criação do Ecossistema de Tecnologia e Inovação da cidade, além da capacitação da mão de obra em tecnologia.

Para participar da 1ª edição do Oz Valley, as empresas receberam um convite e um link para efetuar as inscrições, que serão aceitas até o dia do evento, sendo que as vagas são limitadas. Participarão CEOs, diretores, executivos e heads de grandes empresas.

A administração municipal explica que o objetivo do Oz Valley é a troca de informações, já que as palestras serão comandadas por profissionais que são referências em suas áreas de atuação, e atrair mais empresas ao Ecossistema de Tecnologia e Inovação de Osasco.

Confira a programação completa da 1ª edição do Oz Valley:

1º painel – Tecnologia, Inovação e Transformação Digital

Alexandre Mandl (Head of Enterprise Latam da Amazon);

Lilio Neto (Head de Inovação da DHL);

Roberto Rubio Potzmann (Diretor de Transformação Digital do Grupo Nós).

2º painel – Startups, Tecnologia e Inovação