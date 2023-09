Oz Valley: Osasco recebe evento gratuito para empreendedoras nesta segunda (11)

A Secretaria de Tecnologia e Inovação de Osasco realiza nesta segunda-feira (11) nova edição do Oz Valley Networking, edição especial Mulheres Empreendedoras. Com entrada gratuita, o evento ocorre das 18h às 21h30, no Centro de Eventos Pedro Bortolosso (avenida Visconde Nova Granada, 513).

publicidade

O evento exclusivo para as mulheres empreendedoras tem o objetivo de estabelecer conexões, ampliar networks, compartilhar experiências com profissionais renomados e abrir portas para novas oportunidades.

“Será um ambiente repleto de Empreendedoras, todas compartilhando ideias e projetos, tendo oportunidades de se destacar e chamar atenção de potenciais parceiros, investidores e clientes”, destacou o secretário Luciano Camandoni.

publicidade

As vagas são limitadas e as interessadas devem fazer a inscrição por meio deste formulário: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=ZFvdkBDnP0277FlCfMtFqUOKW5ihdF1Nj65C_qhetU1UNFRKMFRKTEhVTjNVSExLN1I4NktGSkdZMi4u.