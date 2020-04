Paciente recebe alta sob aplausos em Osasco após se recuperar de covid-19 e emociona profissionais da saúde | vídeo

A dona Mayhana, 47 anos, que mora no Helena Maria, foi a primeira paciente recuperada do novo coronavírus (covid-19) a receber alta no hospital de retaguarda do Jardim D’Abril, em Osasco, nesta quarta-feira (29). Ela deixou um recado aos profissionais da saúde que aplaudiram emocionados a sua alta. (assista ao vídeo abaixo)

Dona Mayhana deu entrada no hospital em estado grave, pois além dos sintomas da covid-19, ela é diabética, hipertensa e possui outras comorbidades, que são consideradas fatores de risco. No entanto, conseguiu superar a covid-19.

“Eu não poderia deixar de sair daqui sem agradecer primeiro a Deus, que é o dono da vida. E agradecer a cada profissional, desde a limpeza até os médicos. Vocês são anjos usados por Deus, procurem sentir o amor de Deus na vida de cada um porque eu vou sair daqui extremamente feliz”, disse emocionada.

Ela conta que chegou a pedir aos médicos para “fazer de tudo logo para morrer o mais rápido possível”. No entanto, foi surpreendida pelo empenho e o cuidado da equipe médica. “E vi uma senhora de quase cem anos sendo tratada da melhor forma possível. Eu vi a equipe se doando. Lá fora, a gente escuta dizer que os profissionais fazem de tudo para os velhinhos morrerem logo e é mentira. Eu vi técnica deixando de almoçar e tomar café, dizendo ‘preciso cuidar dela’ e eu só tenho que agradecer”, finalizou.