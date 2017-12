Pacientes de Carapicuíba serão atendidos por clínicas particulares

Para diminuir a fila de espera por exames e consultas, a Prefeitura de Carapicuíba anunciou a contratação de clínicas particulares para atender, a partir de segunda, 18, pacientes da rede municipal, por meio do programa Avança Saúde.

Publicidade

A primeira especialidade médica é oftalmologia. Em 2018, serão as demais. Além disso, serão realizados 10 tipos de ultrassonografias.

A administração municipal diz que a fila de espera chegou a ter mais de 50 mil guias, apenas do ano passado, de encaminhamentos para consultas e exames.

Com diversas ações para diminuir a fila, como a revitalização de unidades e a contratação de 150 profissionais, em novembro a redução chegava a 65%, índice que deve aumentar com o Avança Saúde.

“Saúde é prioridade da nossa gestão e estamos trabalhando desde o início do mandato para buscar soluções para enorme demanda encontrada. O programa vai atender primeiro as pessoas que aguardam há mais tempo. Vamos zerar a fila de 2016. Depois, o objetivo é desafogar as demandas de 2017. Em um ano, serão realizados quase 50 mil consultas e exames por meio deste programa”, afirma o prefeito Marcos Neves (PV).

Publicidade

2018

O prefeito Marcos Neves também anuncia uma série de ações na Saúde em 2018. Entre elas, a Prefeitura deve inaugurar a Policlínica, com 18 especialidades médicas, diversos exames e realização de pequenas cirurgias. Além disso, o local terá espaço exclusivo e equipado para atendimento à saúde da mulher.

“Neste ano, trabalhamos muito para colocar a casa em ordem. Em 2018, vamos realizar esse sonho de inaugurar a primeira Policlínica da nossa cidade. A população merece atendimento humanizado, em local com condições adequadas e capacidade de realizar consultas com diversos especialistas e tipos de exames”, finaliza o prefeito Marcos Neves.