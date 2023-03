Pacientes de hemodiálise do Hospital de Barueri recebem café da manhã especial e cobertores

Os pacientes do Centro de Hemodiálise do Hospital Municipal de Barueri Dr. Francisco Moran (HMB), ganharam cobertores e um café da manhã especial para marcar o Dia Mundial do Rim. A ação foi realizada entre os dias 9 e 13 deste mês de março.

publicidade

A data, que é comemorada sempre na segunda quinta-feira do mês de março, foi instituída pela Sociedade Internacional de Nefrologia com o objetivo de alertar, instruir e conscientizar a população sobre as doenças renais, tendo como foco a prevenção.

O café servido aos pacientes em tratamento no Hospital de Barueri incluiu café com leite ou suco integral, pão com queijo e alguma fruta fresca com baixo teor de potássio. Além disso, eles receberam ainda bolo com cobertura de chocolate, torta de frango e salada de frutas, tudo sob a supervisão da equipe de nutrição do HMB.

publicidade

Além do café da manhã, foram doados 250 cobertores a partir de uma parceria entre a Comissão de Humanização do HMB, o Fundo Social de Solidariedade e a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (Sads) de Barueri.

“Essa era uma necessidade que os pacientes já tinham e com o apoio do Fundo Social e da Sads foi possível atendê-los. Esse tipo de ação vai ao encontro do tratamento humanizado que é dado aos pacientes no HMB”, falou Paulo Tierno, diretor técnico da unidade.

publicidade

Outros 50 cobertores devem chegar nos próximos dias para serem entregues às pessoas que irão iniciar a hemodiálise na unidade.