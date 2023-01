Padaria Empório Bethaville, em Barueri, abre 150 vagas de emprego

A padaria e restaurante Empório Bethaville, que está localizada em Barueri, está com 150 vagas de emprego abertas em diversas funções. O processo seletivo será realizado na terça-feira (17), no Ginásio José Corrêa (avenida Guilherme Perereca Guglielmo, 1.000, Centro).

publicidade

As oportunidades são para: ajudante de confeiteiro, ajudante de cozinheiro(a), ajudante de padeiro, ajudante de pizzaiolo, atendente de balcão, atendente de Rotisserie, atendente de delivery, atendente de frios, atendente de salão, auxiliar de limpeza (louça pesada) e auxiliar de limpeza (salão).

O Empório Bethaville também busca por profissionais para os cargos de chapeiro, churrasqueiro, confeiteiro, copeiro, cozinheiro(a), estoquista, manobrista, masseiro, motoboy, operador de caixa, padeiro, pizzaiolo, saladeiro(a) e salgadeiro(a).

publicidade

Confira requisitos e como participar da seleção para vagas no Empório Bethaville, em Barueri:

A empresa empregadora exige experiência mínima de um ano na função, ensino médio completo (com exceção para as vagas de auxiliar de limpeza, louça pesada e salão e saladeiro, nas quais é exigido ensino médio incompleto).

O processo seletivo é organizado pela Casa do Trabalhador de Barueri. Os interessados devem comparecer na terça (17), às 9h, no Ginásio, com currículo atualizado e documentos pessoais.