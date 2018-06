Padrasto agride bebê de 29 dias e é indiciado por tentativa de homicídio em Itapevi

Enfermeiros do Hospital Geral de Itapevi acionaram a Polícia Militar na última quarta-feira, 6, para verificar as suspeitas de que um bebê de 29 dias com vários hematomas pelo corpo havia sido agredido.

A mãe da criança foi questionada e informou que havia deixado o bebê com o namorado, Marciel de Souza, que, por sua vez, afirmou que a criança havia caído da cama.

Os policiais então foram atrás de Marciel que mudou a versão. Teria admitido aos PMs que, enquanto trocava o bebê, teria dado umas “palmadas de brincadeira”.

Os PMs levaram o padrasto para a delegacia e, diante das condições do bebê, foi elaborado um boletim de ocorrência por tentativa de homicídio. Marciel vai responder na Justiça pelo crime.



Com informações da página Batalhão Policial Itapevi