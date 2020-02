Padrasto ataca mulher e enteada com faca em Osasco

Um homem foi detido na noite de terça-feira (18), por atacar a mulher e a enteada com uma faca, no Jardim das Flores, em Osasco.

Agentes do 14º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano chegaram na residência da família após atender uma ocorrência pelo COPOM (Centro de Operações da Polícia Militar).

A mulher teve ferimentos na testa e a enteada foi atingida no braço. O agressor foi rapidamente imobilizado.

As vítimas foram levadas à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Centro e, em seguida, prestaram depoimento no 1° DP.

O agressor também foi encaminhado ao 1° DP e vai responder pelo crime de violência doméstica, lesão corporal, ameaça e injúria.