Um crime brutal chocou a cidade de Araçariguama na tarde desta quarta-feira (30). Um padrasto teria matado a enteada com várias facadas e se suicidado. O caso aconteceu por volta das 17h, no bairro Cintra Godinho.

O padrasto, Reinaldo Patrício, tinha cerca de 30 anos. A enteada, K.S, cerca de 14. A polícia investiga as causas do crime. (Com informações da rádio Coluna FM)