Padre vai realizar missa online em memória do médico e ex-vice prefeito de Osasco Dr. Cury

Na segunda-feira (18), o padre Augusto Jorge vai transmitir uma missa online em memória do médico e ex-vice prefeito de Osasco, Dr. Faisal Cury, que morreu no dia 27 de março.

A transmissão ao vivo será feita no perfil do padre no Instagram, a partir das 18h.

Dr. Cury lutava contra um câncer há cerca de um ano, mas não resistiu.

Publicidade

O médico deixou sua marca em Osasco. Foi o responsável por fundar a primeira maternidade no município, que recebeu o seu nome, a Maternidade Dr. Cury.

Na política, Dr. Cury foi vereador por quatro mandatos (um deles como suplente, tendo assumido na vacância de outro colega). Foi também secretário de saúde e vice-prefeito na gestão Emidio de Souza.