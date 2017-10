Pai que vive no Mato Grosso procura os filhos, que moram em Osasco

A produção da rádio Centro América FM, que fica na cidade de Sorriso, Mato Grosso, procurou o Visão Oeste para ajudar um pai a localizar seus filhos, que moram em Osasco.

O nome do pai é Eder Nilson Vaz, de 43 anos. Ele está com problemas de saúde e precisa de auxílio, pois toma remédios de uso controlado e não pode ficar sozinho em casa, segundo a produção da rádio.

Os nomes dos filhos são:

– Larissa Cassia Pereira Vaz

– Evelin Mari Cassia Vaz

– Patrick Nilson Pereira Vaz

– Henrique Nilson Pereira Vaz

Nome da mãe:

Rita de Cassia Pereira Vaz

O pai contou à rádio que eles moravam no bairro Portal do Oeste 2, em Osasco. De acordo com Eder, há sete anos ele foi morar no Mato Grosso e desde então não teve mais contato com os filhos.

Telefone do Eder: (66) 99684-0963