Paixão de Cristo de Barueri será encenada no Parque Municipal

O espetáculo Paixão de Cristo deste ano será apresentado no Parque Municipal Dom José. Encenado há mais de 20 anos na cidade, as apresentações, que já são uma tradição na cidade, acontecerão nos dias 30 e 31 de março e no dia 1º de abril.

Publicidade

A montagem no Parque Municipal conta com um elenco de cerca de 200 artistas e instalação coberta para o público, com cerca de 1.600 lugares. Este ano, não haverá distribuição de ingressos e a entrada permanece gratuita.

“Ficamos muitos felizes com o reconhecimento e prestígio demonstrado pelo secretário de Cultura, Jean Gaspar. O convite para encenarmos no Parque só evidencia o crescimento do espetáculo ao longo dos anos e a aceitação do público, além de nos dar o desafio de apresentar algo muito maior”, afirma o diretor geral do espetáculo, Dimas Campos.

Mesmo com a mudança no local, o grupo de atores continuará próximo ao público, promovendo interação durante o espetáculo com cenas musicais, danças e música ao vivo, tradicionais na cidade. Cerca de 80% das músicas do espetáculo são autorais.

Horários:

Sexta-feira: 30 de março – 20h

Sábado: 31 de março – 16h

Domingo: 1º de abril – 19h