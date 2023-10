Palavra Cantada é a atração do Dia das Crianças no Parque Municipal de Barueri

Palavra Cantada é a atração do Dia das Crianças no Parque Municipal...

O Parque Municipal Dom José, em Barueri, terá show gratuito com a dupla Sandra Peres e Paulo Tatit, que formam o Palavra Cantada, no dia 12 de outubro, Dia das Crianças.

A dupla, que nasceu em 1994 com uma nova proposta de músicas infantis, animará a criançada a partir das 17h.

No show, o público poderá curtir os grandes sucessos do Palavra Cantada, como Sopa, Fome Come, Rato e Criança Não Trabalha, que ficaram famosas nos intervalos da TV Cultura.

O Parque Municipal Dom José fica na Rua Ângela Mirela, 500 – Jardim Barueri.