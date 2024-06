“Palavra de Mulher” leva canções de Chico Buarque ao Teatro Municipal de Osasco

No próximo dia 21 de junho, o Teatro Municipal Gloria Giglio, em Osasco, receberá o espetáculo “Palavra de Mulher”, protagonizado pelas cantoras e atrizes Lucinha Lins, Tânia Alves e Virgínia Rosa. O show revisita o universo feminino a partir das emblemáticas canções de Chico Buarque, que completará 80 anos em 2024.

Com um repertório repleto de clássicos buarquianos, “Palavra de Mulher” promete ser um estímulo à reflexão sobre a condição e o empoderamento da mulher na sociedade contemporânea. As três artistas se revezam no palco, interpretando as letras marcantes de Chico Buarque sob uma perspectiva feminina.

Os ingressos para a apresentação, que acontecerá às 20h30, já estão à venda no site do Sesc, aplicativo, ou na própria unidade (Travessa Gilmar de França Crispim, 9, Jardim das Flores). Os valores são R$ 10 (Credencial Plena), R$ 15 (meia entrada) e R$ 30 (inteira).

O espetáculo “Palavra de Mulher” faz parte da programação cultural do Sesc e tem classificação indicativa para maiores de 12 anos.