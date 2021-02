Palmeiras decepciona no Mundial e internet não perdoa; veja memes

O Palmeiras perdeu nos pênaltis para Al-Ahly, do Egito, e ficou apenas em quarto no Mundial de Clubes da Fifa, a pior posição de um brasileiro na competição. A decepção dos palmeirenses nesta quinta-feira (11) rendeu uma série de memes e piadas de adversários do Verdão nas redes sociais. Confira:

publicidade

O MUNDIAL QUE O FELIPE MELO GANHOU pic.twitter.com/k87pbXc5uX — Somos Corinthians (@SCCPoTimedoPovo) February 11, 2021

O PALMEIRAS NÃO TEM MUNDIAL O PALMEIRAS NÃO TEM MUNDIAL NÃO TEM COPINHA, NÃO TEM MUNDIAL NÃO TEM COPINHA, NÃO TEM MUNDIAL pic.twitter.com/yb2VZpubkW — LEGADÃO™ (@legadaodamassa) February 11, 2021

publicidade

Em que posição vocês ficaram, Felipe Melo? KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/LcaRnYhdmD — Bola Fora (@oficialbolafora) February 11, 2021

O NETO XINGANDO TODO MUNDO QUANDO O FELIPE MELO PERDE O PÊNALTI KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/QCyOEs3VtS — memes futebolisticos Especialista em BBB (@Mfutebolisticos) February 11, 2021

publicidade

O @Palmeiras ficou em 4° lugar no mundial e nunca fez um gol na competição? Nunca invejtei tanto um clube. Parabéns!!!!!!!!!!!!!!!!!!! hahahahhahahahaaha — Íbis Sport Club (@ibismania) February 11, 2021

Felipe Melo Me diz você Qual posição o Palmeiras ficou no Mundial ? pic.twitter.com/WPItB0hf9E — Somos Corinthians (@SCCPoTimedoPovo) February 11, 2021

O PALMEIRAS FAZ QUESTÃO DE PASSAR VERGONHA EM MUNDIAIS! — Olé do Brasil (@Oledobrasil) February 11, 2021

O Palmeiras é igual a família Orleans e Bragança. Tem que se contentar com um título imaginário. — Leonardo Lanna (@leonardolanna) February 11, 2021

O PALMEIRAS NÃO TEM MUNDIAL,E NEM A MEDALHA DE BRONZE DO MUNDIAL🤣🤣🤣🤣 — alessandra (@alessandrebeque) February 11, 2021

Palmeiras sem pódio no Mundial por culpa do Felipe Melo: O BRASIL FELIZ DE NOVO!pic.twitter.com/so7YfWxeHB — Paulo Pacheco (@ppacheco1) February 11, 2021

O Palmeiras me lembrou de uma vez que eu fui em um Chá de Bebê. Eram 21 convidadas e 20 brindes para serem sorteados. Fui a única a sair sem brinde. — Leonor Macedo (@subversiva) February 11, 2021

Jogadores com mais gols no Mundial que o Palmeiras: pic.twitter.com/WpYMRX8ZZZ — Alana Takano (@lantakano) February 11, 2021

O Palmeiras não só manteve a piada, como a melhorou E MUITO! hahahahahaha — Mayara Munhoz (@maymunhoz) February 11, 2021

Tomara que o Palmeiras venha logo embora, se não é capaz de perderem até o vôo! Kkkkkkkkk — Eduardo Freitas (@ddufreitas) February 11, 2021

Tinha que ser o Felipe Melo… Bem, o Palmeiras bateu um recorde no Mundial! Não fez nenhum gol, não ganhou de ninguém e, pela primeira vez, um Campeão da Libertadores acaba em quarto lugar na competição. Mas não foi VEXAME, viu? Não foi! Imagina se fosse… — Renato M. Prado (@RMPoficial) February 11, 2021

UM PAPELÃO MUNDIAL! O grande sonho se transforma no maior vexame da história do Palmeiras! -▶ https://t.co/6u3PYfd812 — Milton Neves (@Miltonneves) February 11, 2021