Palmeiras estreia na Copa do Brasil sábado (30) na Arena Barueri

A Arena Barueri foi escolhida mais uma vez para receber a partida de um grande campeonato organizado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O Palmeiras enfrentará o Juazeirense (BA) em sua estreia na Copa do Brasil no sábado (30), às 21h.

O local do jogo, que seria inicialmente no Allianz Parque, na capital paulista, foi alterado em função ao show que será realizado no estádio do time alviverde no mesmo dia. A escolha pela Arena Barueri de deu por conta da logística.

Os ingressos já estão à venda com valores entre R$ 40 e R$ 100 e podem ser adquiridos no site do Palmeiras. Somente terão acesso às arquibancadas os torcedores que apresentarem o comprovante de vacinação.

Haverá transmissão ao vivo pelos canais Premiere e SporTV.

Regulamento

A Copa do Brasil, disputada desde 1989 por dezenas de clubes de todo o país, tem uma fórmula de disputa no sistema “mata-mata” (quem obtiver melhor resultado em dois confrontos, avança na competição) a partir da segunda fase.

Por estar disputando outros campeonatos, é permitido ao Palmeiras estrear na terceira fase da competição. O jogo de volta está marcado para o dia 11 de maio no Estádio Municipal Adauto Moraes, em Juazeiro (Bahia).

Serviço

Copa do Brasil de Futebol Palmeiras x Juazeirense / Arena Barueri, sábado, 30 de abril de 2022 – 21h

