Palmeirenses acusados de matar corintiano em Itapevi são condenados a 24 anos de prisão

Quatro torcedores do Palmeiras foram condenados a 24 anos de prisão por matar um corintiano, em Itapevi, em 2016. A sentença saiu na quarta-feira (26), no Fórum do município.

publicidade

Os palmeirenses, que eram integrantes da Mancha Alviverde, foram condenados por homicídio qualificado por motivo torpe e emboscada contra Daniel Jones Veloso, que tinha 22 anos e era membro da Gaviões da Fiel.

Daniel voltava do jogo entre Corinthians e Palmeiras, ao lado da namorada, quando foi cercado e espancado pelos acusados, em Itapevi. A namorada conseguiu fugir, mas Daniel foi atingido por golpes de barras de ferro. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

publicidade

O quinto acusado de envolvimento do crime, em Itapevi, não foi julgado devido à ausência da defesa no dia do júri. Ele deve aguardar preso pelo julgamento, que foi marcado para o dia 23 de fevereiro, segundo informações do G1. Os demais permanecem detidos para cumprir a pena pela qual foram condenados. Cabe recurso da decisão.