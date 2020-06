Pancadões em plena pandemia são encerrados pela PM e GCM de Osasco

Em meio a quarentena contra o novo coronavírus, o fim de semana foi marcado por pancadão e aglomerações em plena pandemia de covid-19 no Jardim Conceição e no 1 ° de Maio, em Osasco. No domingo (21), a Polícia Militar, em conjunto com a Guarda Civil, realizou a Operação Pancadão.

Além de dispersar aglomerações e colocar fim nos bailes, os policiais apreenderam um veículo e motocicletas que estavam em situação irregular.

Denuncie

Para denunciar perturbação de sossego ou aglomeração de pessoas durante a quarentena, basta entrar em contato com a Polícia Militar no 190.