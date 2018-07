Paola Carosella aproveita dias de descanso na Chapada dos Veadeiros

Paola Carosella compartilhou hoje (4) de manhã em seu Instagram uma foto em que aparece de maiô curtindo dias de descanso na pousada Inácia, refúgio dos artistas na Chapada dos Veadeiros.

A jurada do Masterchef falou como tem aproveitando os dias de lazer no local. “Desfrutar de cada minúsculo segundo respirando fundo a vida. Minha cara de profunda felicidade: família junto, lugar incrível, trilhas e cachoeiras poderosas e modo férias ON”, escreveu.

A chef aproveitou a estadia para apreciar também a boa gastronomia. Dentro da pousada o restaurante L’Alcofa serve café da manhã, almoço e jantar. O menu da casa apresenta refeições com pegada contemporânea, com destaque para as massas – frescas e artesanais – que são feitas à mão pelo chef goiano João Pedro Dias.

Entre as atrações da pousada que Paola irá desfrutar junto de toda família para aliviar o estresse, estão uma ampla piscina aquecida à luz solar, sauna, hidromassagem. A área privada tem pequenas trilhas com acesso as cachoeiras Doutor e Gabi.