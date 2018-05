Paolla Oliveira toma decisão sobre fotos íntimas vazadas

A atriz Paolla Oliveira decidiu perdoar o responsável pelo vazamento de fotos íntimas dela tiradas durante as gravações da minissérie Assédio, em São Paulo, informa o colunista Flávio Ricco.

Publicidade

O homem que vazou as fotos pediu perdão à atriz, que aceitou, e não deve dar sequência ao caso. Inicialmente ela planejava levar o caso à Justiça, mas para o perdão foi considerada a situação difícil enfrentada pelo homem que vazou as fotos, pai de família e com dificuldades para voltar ao mercado de trabalho após o episódio.