Papai Noel chega ao Parque Shopping Barueri no domingo (10)

Os visitantes do Parque Shopping Barueri já já podem começar a se sentir em clima de Natal. No domingo (10) o empreendimento recebe a figura mais importante das festas de fim de ano: o Papai Noel.

Para a chegada do bom velhinho, haverá uma Parada de Natal completa, com direito a duendes, perna de pau e muita música. O evento acontece a partir das 16h e é gratuito.

Com o intuito de trazer a positividade para fazer a diferença e as coisas boas da vida, o shopping segue a temática do ‘Natal Luz’.

Este ano, entre as novidades da decoração, temos uma árvore de oito metros de altura, uma fonte musical iluminada para ser contemplada e uma cascata de luz no vão central, com 11 metros de altura e mais de 8.000 mil lâmpadas de led, na Praça de Eventos – Piso L1.

A decoração também conta com uma atração infantil paga, um espaço com 150m² que promete garantir a diversão dos pequenos, com uma encantadora mini roda gigante, labirinto e piscina de bolinhas.

Para movimentar ainda mais o shopping, um trenzinho estará à disposição, no piso L1, para os pequenos darem uma voltinha. O passeio tem duração de 8 minutos e custa R$ 15,00 e os adultos acompanhantes pagam R$ 5,00. A atração tem classificação etária de 1 a 12 anos – menores de 5 anos devem estar acompanhados de uma pessoa maior de idade – e ficará disponível de 8 de novembro a 8 de fevereiro.

E quem adora tirar selfies, pode fazer a festa com uma poltrona gigante, localizada no Piso L2, já no estacionamento, o destaque é uma árvore de luz fachada do shopping, com 13 metros de altura e 15.000 leds .

A festa para a chegada do Papai Noel começa a partir de 16h e promete emocionar crianças e adultos. Além do Noel, para a comemoração está garantida a apresentação de um coral de Natal e paisagismo especial simbolizando a data. Após a Parada de Natal, o Papai Noel recebe a todos com muito carinho em seu trono, no Piso L1, onde é possível tirar fotos e comprar produtos personalizados, no quiosque da Fábrika de Eventos.

Confira a programação de atividades no dia da chegada do Papai Noel ao Parque Shopping Barueri, no domingo (10):

16h10 – Carreata do Noel sai do Parque Municipal Dom José – Parque Barueri, passando pelos bairros Vila Barros, Bethaville, Centro (Boulevard), Aldeia e Nova Aldeinha.

16h45 – Parada de Natal com duendes e perna de pau para receber o Papai Noel que chegará de carro, pela portaria lateral do shopping (corredor Miniso).

17h – Chegada do Noel no shopping, pela portaria lateral (corredor Miniso).

17h50 – Chegada do Noel no trono, Piso L1, para fotos com o público.