Papai Noel chega de helicóptero a shopping de Barueri no dia 6 de novembro

O Parque Shopping Barueri inicia os festejos natalinos com a chegada do Papai Noel, de helicóptero, no dia 6 de novembro, sábado.

O evento para marcar a chegada do bom velhinho acontece a partir das 13h, no estacionamento do centro de compras. Haverá brinquedos e distribuição de balões, pipoca e algodão doce para a criançada.

No mesmo dia, o Parque Shopping Barueri recebe a atração Aventura na Neve, que conta com réplicas de icebergs, urso polar e boneco de neve. O brinquedo ainda conta com uma torre elástica de 6 metros com escorregadores iluminados. A atração ficará na praça de eventos, no Piso L1 até o dia 8 de janeiro.

