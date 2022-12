Papai Noel visita Lopes Supermercados de Itapevi neste sábado (17)

A rede Lopes Supermercados já está em clima de Natal e vai receber, neste sábado (17), na loja do Itapevi Center, o Papai Noel. A unidade também está com preços especiais para os clientes garantirem as compras das festas de final de ano.

A ação que recebeu o nome de “A chegada do Papai Noel alto Astral” começa às 16h30 e vai até às 22h, é gratuita e promete fazer a alegria das crianças e de toda a família.

O Lopes de Itapevi está localizado na Rodovia Eng. Renê Benedito da Silva, 200, no Centro. O horário de funcionamento é de segunda a sábado, das 8h às 22h, e domingo, das 8h às 20h.

