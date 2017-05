Para especialista, clínicas populares “ainda não estão preparadas” para casos mais complexos

William Galvão

Sem convênio médico e sem tempo para esperar pelo SUS, a auxiliar de saúde bucal Aline Rodrigues, de 55 anos, recorreu a uma das diversas clínicas populares que têm surgido em Osasco e região. Em dois meses, foram quatro exames pagos à vista, com um total de R$ 360. “A promoção é que acima de R$ 150 você pode fazer em duas vezes no cartão”, conta.

Segundo ela, “se você fizer os exames que eles pedem em até 15 dias, a consulta sai de graça”. No último ano tem pipocado na região os chamados centros populares de saúde. A promessa é tentar suprir as deficiências do Sistema Único de Saúde (SUS) e os altos valores de convênios médicos com consultas e exames mais baratos.

A iniciativa, de acordo com o vice-presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (CREMESP), Lavínio Camarim, “funciona de forma paliativa para casos em que sua resolução depende apenas da consulta ou exames simples”. Ele acredita que “para internações e exames mais complexos elas ainda não estão preparadas”.

Normatização

No Conselho Federal de Medicina (CFM) está em estudo o processo de normatização desse serviço. Entre as prerrogativas do CFM, a principal delas é a proibição da publicização da saúde. “Eles vão proibir que se trate a saúde como um produto”, explica Camarim. “As clínicas não poderão exibir promoções e faixas ou anúncios com preços de consultas como eu já vi por aí, com exames de sangue a R$ 9,90, por exemplo”.

Segundo Lavínio, essas clínicas hoje são “negócios muito rentáveis”, muitas vezes com investimento de capital estrangeiro. “Isso não quer dizer que elas não ajudam”, afirma. “Prestam um serviço muito bom, sobretudo para pessoas que moram nas periferias e não podem esperar meses por uma consulta no SUS e não têm dinheiro para pagar um convênio, mas é preciso criar regras”.

Clínicas têm consultas a partir de R$ 20

O número de clínicas populares na região de Osasco tem crescido e atraído cada vez mais pacientes por conta dos preços. De acordo com apuração da reportagem, os valores praticados na cidade para uma primeira consulta com clínico geral ou alguma especialidade médica variam de R$ 20 a R$ 100.