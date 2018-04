Para tirar “zica” dos 7 x 1, Magazine Luiza aceita TV usada na compra de nova

A partir deste sábado, 14, o Magazine Luiza passa a aceitar TVs antigas como entrada na compra de uma nova. A promoção faz parte das ações da rede relacionadas à Copa do Mundo.

A campanha “#Sai Zica” traz o mote “você vai ter coragem de ver o Brasil [na Copa] com a mesma TV do 7×1?”.

Serão aceitos qualquer marca e modelo de televisor, incluindo os mais antigos, de tubo, desde que o aparelho esteja funcionando, com tela inteira e tenha cabo de energia e controle remoto, De acordo com a varejista.

Os descontos variam de R$ 100 a R$ 1 mil, dependendo do tempo de uso, condições dos produtos e modelo adquirido. O cálculo do desconto será feito por um software da empresa Trocafone, parceira da Magazine Luiza para promoções similares em celulares e tablets.

A expectativa é de que pelo menos 50 mil aparelhos sejam trocados durante a promoção.