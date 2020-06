Parabéns: paciente com Covid-19 é surpreendida pela equipe de enfermagem em Osasco

Uma paciente foi surpreendida por uma equipe de enfermagem do hospital de retaguarda no Jardim D’Abril, em Osasco. Os profissionais levaram um bolo e cantaram parabéns para comemorar o aniversário de Dona Helenice na última sexta-feira (12).

A paciente completou 46 anos no mesmo período em que luta contra Covid-19. Mesmo isolada, a equipe do hospital não deixou a data passar em branco e emocionou dona Helenice ao presenteá-la com um bolo.

O prefeito de Osasco, Rogério Lins, publicou em suas redes sociais o registo do momento em que a paciente recebe o gesto de carinho dos profissionais. “O amor ajuda na cura. Que Deus abençoe todos os nossos anjos da saúde, abençoe a dona Helenice e dê de presente a cura”, escreveu.