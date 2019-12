Parceria entre ACEO e Turismo Municipal quer impulsionar pequenas empresas em Osasco

Poder público e empresários vão unir forças para ajudar os micro e pequenos empreendedores de Osasco a encontrarem seus espaços no mercado. Essa é a proposta de parceria recém firmada entre a ACEO – Associação Comercial e Empresarial de Osasco e a Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Urbano (Stud) do município. A ideia é acelerar a inserção das pequenas empresas, sobretudo as iniciantes, na comunidade de negócios da ACEO na cidade.

Os primeiros passos da parceria foram alinhados em reunião entre o presidente da ACEO, Dr. Amir Gomes dos Santos, e o secretário da Stud, Paulo Contim. “Com esta parceria pretendemos que as novas empresas instaladas na cidade – e também aquelas que já estão aqui – possam se cadastrar gratuitamente na ACEO e assim contar com uma série de benefícios, como informações úteis para o seu negócio”, destaca Amir.

O presidente da Associação ressalta ainda que a iniciativa dará acesso à agenda de eventos da entidade, como palestras, cursos e treinamentos, participação nos encontros empresariais de networking e relacionamento promovidos pela ACEO, bem como participação em campanhas comerciais como a PROMOSASCO.

Segundo Amir, será a oportunidade de “principalmente, serem inseridas na comunidade de negócios que a ACEO trabalha para construir em nossa cidade, por meio do incentivo ao empreendedorismo local”, conclui.

Mulheres empreendedoras em Osasco

Além de definir incentivos às pequenas empresas, o encontro entre ACEO e Stud tratou de outro ponto importante: a necessidade de discutir e criar ações que incentivem a valorizem a mulher empreendedora em Osasco.

Por esta ótica, o programa a ser desenvolvido em conjunto pela entidade empresarial e o poder público deverá contar com ações específicas para as empresárias. As ações ainda serão definidas, mas “a participação da mulher no mercado de trabalho é uma realidade, mas queremos mais, queremos que participação feminina também avance no campo empresarial e no empreendedorismo da nossa cidade”, finalizou Amir.

