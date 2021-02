Parceria entre Comgás e Fatec Osasco oferece 40 vagas para curso grátis de gasista

A Faculdade de Tecnologia (Fatec) de Osasco está com 40 vagas abertas para curso profissionalizante gratuito de gasista. A iniciativa é realizada em parceria com a distribuidora Comgás, por meio do programa Minha Chance, da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico.

publicidade

O curso tem duração de dois meses (140 horas), com aulas presenciais e online. Nesse período, os alunos terão acesso aos conhecimentos básicos sobre integração ao gás, atendimento de emergência, avaliação de risco e manuseio de aparelhos técnicos. Também serão ministrados temas como empreendedorismo, atendimento ao cliente, finanças e gestão de tempo. Ao término do curso, o estudante receberá certificado emitido pela Fatec.

“É uma grande oportunidade para homens e mulheres que desejam uma qualificação para se inserir no mercado de trabalho ou mudar a sua área de atuação. E o setor também se beneficia com mais profissionais capacitados”, destaca Carla Sautchuk, diretora de Operações e Serviços da Comgás.

publicidade

Saiba como se inscrever no curso gratuito oferecido pela Fatec Osasco:

O curso profissionalizante de gasista é gratuito e serão ministrado em duas turmas. Os interessados precisam ter mais de 18 anos e possuir CNH (no mínimo, categoria B).

As inscrições vão até 10 de março e devem ser realizadas no site Cursos Via Rápida (www.cursosviarapida.sp.gov.br/cursos/6332/gasista). O processo seletivo será realizado pelo Centro Paula Souza e a divulgação do resultado está prevista para o dia 15 de março. Já o início das aulas será em 22 de março.

publicidade

Serviço

Curso profissionalizante de gasista Fatec Osasco

Local: Fatec Osasco (rua Pedro Rissato, 30, Vila dos Remédios)

Inscrições: até 10/03 em Cursos Via Rápida

>>> Leia também: Concurso público em Osasco terá vagas de cozinheiro, inspetor, servente e zelador de escola