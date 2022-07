Parceria entre Prefeitura e CDHU vai garantir moradia para 300 famílias de Osasco

Cerca de 300 famílias dos núcleos Raio de Luz e Santa Maria irão morar no imóveis do futuro Residencial Raposo, que será construído pela CDHU – Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano no Km 18,5 da Rodovia Raposo Tavares, no Jardim Boa Vista.

publicidade

O acordo foi firmado nessa terça-feira (26) em reunião entre o prefeito Rogério Lins e o secretário municipal de Habitação, Pedro Sotero, com moradores desses núcleos no Centro de Formação dos Profissionais da Educação, no Centro.

O critério para a escolha das famílias desses dois núcleos foi o tempo que elas integram os programas habitacionais do município. Algumas estão inscritas, por exemplo, desde 2013.

publicidade

A partir de agora, a Secretaria de Habitação de Osasco vai encaminhar para a estatal as famílias desses dois núcleos que se encaixem nos critérios estabelecidos pela companhia, como renda familiar de um a cinco salários mínimos. Os trabalhadores autônomos precisarão entregar no ato do cadastro uma declaração de atividade autônoma com rendimento bruto mínimo de R$ 1.500,00. As famílias também não podem ser nem ter sido proprietárias de imóvel, não podem ser promitentes compradores (que já tenham compromisso de compra de outro imóvel) ou nu-proprietário de imóvel (aquele que dispõe de um bem, em razão do usufruto, mantendo a titularidade do domínio), seja financiado ou não.

A CDHU vai comprar as duas mil unidades que serão construídas no Residencial e as repassará por meio de crédito associativo às famílias cadastradas que correspodam aos requisitos.

publicidade

A assinatura do contrato será no início da construção das unidades habitacionais. O pagamento à CDHU só começa após 30 dias da entrega das chaves. Os documentos dos imóveis sairão em nome da mulher. O prazo de financiamento é de 360 meses.

O Residencial Raposo vai contar com seis creches, duas Unidades Básicas de Saúde, um Centro Municipal de Educação Infantil (Cemei), um Centro Dia do Idoso, uma biblioteca, salão de festa, área para churrasco e um centro de compras, entre outros.

Segundo Rogério Lins, as famílias aprovadas nos critérios da CDHU seguirão no Bolsa Aluguel até que recebam as chaves dos imóveis.

“A casa própria traz segurança e dignidade às famílias. O meu desejo é continuar trabalhando por muitos anos pela nossa cidade até que não haja mais famílias sem moradias e em situação de vulnerabilidade social”, comentou.