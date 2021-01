“Parece um resort”, diz ex-BBB Gabi Martins em visita a mansão de Rodrigo Faro em Alphaville

Nesta quinta-feira (28), a ex-BBB Gabi Martins visitou a ilustre mansão de Rodrigo Faro, em Alphaville, bairro nobre entre Barueri e Santana de Parnaíba, e ficou impressionada com tantos atrativos.

Acompanhada do namorado, o cantor Tierry, Gabi compartilhou nos Stories do Instagram sua reação ao conhecer o lar doce lar do apresentador. “Vocês não têm noção de como é essa casa. Nunca vi lugar desse, aqui é perfeito”, disse a cantora, que foi gravar uma matéria com Rodrigo. “Esse lugar é um resort, parece um palácio. Mas é a casa dele. Já pensou morar num lugar desse?”, perguntou aos seus seguidores.

Gabi ficou ainda mais impressionada ao ver que a mansão onde Rodrigo mora com a mulher, Vera Viel e a três filhas, Helena, Clara e Maria, tem uma academia completa. Ainda nos Stories, Gabi revelou que jogou o apresentador na piscina, que é uma espécie de ilha.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gabi Martins 👸🏼 (@gabimartins)

A mansão de Rodrigo Faro, em Alphaville, avaliada em até R$ 15 milhões, tem ainda uma sala enorme, elevador, sala de massagem e uma porta gigante, que já esteve até entre os assuntos mais comentados da internet.