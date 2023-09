“Parem com as especulações”, pede MC Guimê sobre fim do casamento com Lexa

“Parem com as especulações”, pede MC Guimê sobre fim do casamento com...

Horas após a cantora Lexa expor o fim do casamento com MC Guimê, o funkeiro osasquense decidiu se manifestar sobre o assunto. Em nota publicada nos Stories do Instagram hoje (21), ele pediu para que as pessoas parem “com as especulações” sobre o que teria acontecido para o término da relação.

“Eu e a Lexa não somos mais um casal. Não quero também ficar aqui falando sobre minha vida pessoal, principalmente nesse momento. Só peço respeitosamente que parem com as especulações e de criarem motivos imaginários. Fechou?”, escreveu o ex-BBB e voz do hit “Plaque de 100”.

A declaração do artista de Osasco veio após a repercussão da separação, o que levou internautas a especularem motivos. “Acho que isso foi por causa da dívida que sobrou pra ela pagar”, comentou um internauta em uma publicação de perfil de fofocas no Instagram, citando a decisão da Justiça envolvendo a dívida de Guimê por conta de um imóvel comprado em Alphaville, reduto de ricos e famosos localizado entre Barueri e Santana de Parnaíba.

“Relacionamento ‘io-iô’”, disse outro. “Primeiro que ela nem deveria ter voltado com ele, mas…”, escreveu outro internauta. “A quebra da confiança é fatal”, disse outro. “Virou palhaçada”, disparou outro.